MAÇ SONUCU Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 78-72

MAÇ SONUCU Türk Telekom 78-72 BAXI Manresa

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında temsilcisi 'yı 78-72'lik skorla mağlup etti.

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında temsilcisi 'nı ağırladı.

Türk Telekom karşılaşmada 2. dakikayı 6-2 önde geçerken, konuk ekip Tomas ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 7. dakikada skoru eşitledi: 15-15. Türk Telekom'un top kayıplarını iyi değerlendiren İspanya temsilcisi, ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başlarında iyi savunma yapan Türk Telekom, 13. dakikada (30-30) eşitliği sağladı. Dış atışlardan Tomas ve Nelson ile etkili olan İspanya temsilcisi, 18. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 34-44. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 50-41 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Türk Telekom, Campbell, ve Johnson ile bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru yeniden eşitledi: 53-53. Muhammed Baygül'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle öne geçen Türk Telekom, Fall ve Johnson'nun da boyalı alanda verdiği katkıyla son çeyreğe 65-59 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da savunmaya ağırlık verirken Türk Telekom, Wiltjer'in sayılarıyla 37. dakikada farkı 11 sayıya (75-64) çıkardı. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Türk Telekom, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.

  1. 15.01.2020
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