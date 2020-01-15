MAÇ SONUCU Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yarısı 41-19 biten karşılaşmada Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia ile karşılaştı.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-9 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye 41-19 üstün gitti.
İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren ve son periyoda 60-32 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, salondan 80-52 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti.
- 15.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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