MAÇ SONUCU Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 52-80

MAÇ SONUCU Arka Gdynia 52-80 Fenerbahçe Öznur Kablo

Basketbolda FIBA 'nin 10. haftasında B Grubu'nda , ilk yarısı biten karşılaşmada ekibi 'yı yendi.

FIBA 'nin 10. haftasında B Grubu'nda , deplasmanda ekibi ile karşılaştı.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-9 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye üstün gitti.

İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren ve son periyoda 60-32 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, salondan galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti.

  1. 15.01.2020
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