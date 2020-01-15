Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona!

'nin rakibi !

Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona!

Euroleauge’in 20. haftasında lider sahasında Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne ile, Beko da evinde İspanyol temsilcisi FC ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki evinde ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. , yarın İspanyol ekibi FC ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Lider de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleauge'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Ocak Perşembe

20.00 Khimki Moskova - Real Madrid

20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona

22.05 Maccabi FOX - AX Armani Exchange Milano

17 Ocak Cuma

20.00 Zenit -

20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz

20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

21.30 Olympiakos -

22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas

  1. 15.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN