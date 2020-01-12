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12 Ocak 2020, Pazar
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Boca Isla’yı şimdi istiyor

Boca Isla’yı şimdi istiyor

Arjantin'in'in Ole; gazetesi, 'un Mauricio Isla'yı sezon sonunda değil şimdi etmek istediğini yazdı. Daha önce Boca'nın Şilili sağ beke sezon sonu için teklif yaptığı belirtilmişti.

Arjantin'in'in Ole; gazetesi, 'un Mauricio Isla'yı sezon sonunda değil şimdi etmek istediğini yazdı. Daha önce Boca'nın Şilili sağ beke sezon sonu için teklif yaptığı belirtilmişti. Son bilgilere göre Boca, Isla'yı ara transferde kiralamak istiyor. 31 yaşındaki Isla'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

  1. 12.1.2020
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