Boca Isla’yı şimdi istiyor
Arjantin'in'in Ole; gazetesi, Boca Juniors'un Mauricio Isla'yı sezon sonunda değil şimdi transfer etmek istediğini yazdı. Daha önce Boca'nın Şilili sağ beke sezon sonu için teklif yaptığı belirtilmişti.
Arjantin'in'in Ole; gazetesi, Boca Juniors'un Mauricio Isla'yı sezon sonunda değil şimdi transfer etmek istediğini yazdı. Daha önce Boca'nın Şilili sağ beke sezon sonu için teklif yaptığı belirtilmişti. Son bilgilere göre Boca, Isla'yı ara transferde kiralamak istiyor. 31 yaşındaki Isla'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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