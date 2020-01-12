Boca Isla’yı şimdi istiyor

Arjantin'in'in Ole; gazetesi, Boca Juniors'un Mauricio Isla'yı sezon sonunda değil şimdi transfer etmek istediğini yazdı. Daha önce Boca'nın Şilili sağ beke sezon sonu için teklif yaptığı belirtilmişti. Son bilgilere göre Boca, Isla'yı ara transferde kiralamak istiyor. 31 yaşındaki Isla'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.