Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli için sarı lacivertli takımdan şok karar geldi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri