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Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli için sarı lacivertli takımdan şok karar geldi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
11 Ocak 2020 Cumartesi 20:09
Güncelleme: 11.01.2020 20:45
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Sarı lacivertli takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin hiçbir söz hakkı kalmadı. Göreve getirildiğinde tam yetkiyle göreve getirilen Fransız spor adamı artık iyice pasifize edildi.
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Yeni Şafak'ın haberine göre; Kulüp başkanı Ali Koç, Comolli ile görüşmesinde Twitter hesabı açarak SimonFalette transferiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli'nin yetkileri de elinden alındı.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen DamienComolli bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor.
Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildi.