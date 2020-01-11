Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli için sarı lacivertli takımdan şok karar geldi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

11 Ocak 2020 Cumartesi 20:09 Güncelleme: 11.01.2020 20:45
Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Sarı lacivertli takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin hiçbir söz hakkı kalmadı. Göreve getirildiğinde tam yetkiyle göreve getirilen Fransız spor adamı artık iyice pasifize edildi.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kulüp başkanı Ali Koç, Comolli ile görüşmesinde Twitter hesabı açarak Simon Falette transferiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli'nin yetkileri de elinden alındı.

Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen Damien Comolli bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor.

Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok

Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildi.

Fenerbahçe'de karar verildi! Damien Comolli'ye büyük şok
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