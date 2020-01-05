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05 Ocak 2020, Pazar
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Yeni 'nöbetçi golcü' Ferdi

Yeni 'nöbetçi golcü' Ferdi

'de forma giyen genç futbolcu , ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da teknik direktör 'ın joker oyuncusu olacak.

'de ilk yarıda oyuna sonradan girerek skora en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu. Genç yıldız, 8 maçta kulübeden kulübeden
gelip 2 gol ve 1 asist üretti. Ferdi bu alanda 'de de ilk 5'te yer aldı. 20 yaşındaki Ferdi ligin ikinci yarısında da 'ın jokeri olacak.

  1. 5.1.2020
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