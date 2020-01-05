Yeni 'nöbetçi golcü' Ferdi

Fenerbahçe'de ilk yarıda oyuna sonradan girerek skora en fazla katkı sağlayan oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç yıldız, 8 maçta kulübeden kulübeden

gelip 2 gol ve 1 asist üretti. Ferdi bu alanda Süper Lig'de de ilk 5'te yer aldı. 20 yaşındaki Ferdi ligin ikinci yarısında da Ersun Yanal'ın jokeri olacak.