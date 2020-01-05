Yeni 'nöbetçi golcü' Ferdi
Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da teknik direktör Ersun Yanal'ın joker oyuncusu olacak.
Fenerbahçe'de ilk yarıda oyuna sonradan girerek skora en fazla katkı sağlayan oyuncu Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç yıldız, 8 maçta kulübeden kulübeden
gelip 2 gol ve 1 asist üretti. Ferdi bu alanda Süper Lig'de de ilk 5'te yer aldı. 20 yaşındaki Ferdi ligin ikinci yarısında da Ersun Yanal'ın jokeri olacak.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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