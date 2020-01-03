Fenerbahçe'den kaleye operasyon!

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun görevine son verdi. Sürpriz karar resmi siteden dün duyuruldu. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sarı-lacivertliler, Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiğini bildirdi. Knoop'un daha önce Leipzig ve Bochum takımlarında görev aldığı ifade edilerek, "Knoop'a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz" mesajı paylaşıldı.