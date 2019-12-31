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31 Aralık 2019, Salı
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Ne yaptın Kruse! Düşüşün sebebi belli oldu

Ne yaptın Kruse! Düşüşün sebebi belli oldu

'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilerin konusu olan Alman futbolcu 'nin, sezon ilk yarısında 7 kilo birden alması teknik heyeti bir hayli endişelendirdi.

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan asistleriyle taraftarın sevgilisi olan 'deki düşünün sebebi ortaya çıktı. Alman futbolcunun 'ye ilk geldiği zamanla şimdiki arasında dağlar kadar fark var.

Takvim'de yer alan habere göre 7-8 kilo aldığı iddia edilen yıldız futbolcu Max Kruse'nin teknik ekip tarafından da uyarıldığı belirtildi. Normalde 80-81 kg civarında olan Kruse'nin şu anda 88 kiloyu bulduğu ifade ediliyor. Kruse'nin devre arası kampında sıkı çalışarak fazla kilolarından kurtulması bekleniyor.

TARAFTAR DA TEPKİLİYDİ

Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kruse, taraftarlardan da özellikle sosyal medyada büyük tepki görüyordu. 21 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon çıktığı 12 maçta 2 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

KRUSE'NİN İLK GELDİĞİ GÜNKÜ HALİ


KRUSE'NİN SON HALİ


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  1. 31.12.2019
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