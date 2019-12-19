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Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe'de Max Kruse tartışılmaya devam ediyor. Sivasspor maçında etkisiz bir görüntü çizip taraftarın tepkisini çeken Alman futbolcu, derbi öncesi bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medya üzerinden Max Kruse'ye tepki gösterdi.
19 Aralık 2019 Perşembe 23:00
Güncelleme: 19.12.2019 23:09
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
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Sonucu merakla beklenen derbi maçında her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi GarryRodrigues cezası sebebiyle derbide forma şansı giyemeyecekken, Sadık, Zajc, Hasan Ali ve Moses sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak olan isimler.
Beşiktaş'ta ise Dorukhan ve Douglas sakatlıkları dolayısıyla derbide olmayacaklar. N'Koudou ve VictorRuiz'in son durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertlilerde son haftalarda tartışılan MaxKruse'den Beşiktaş derbisi paylaşımı geldi.