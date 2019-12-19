Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe'de Max Kruse tartışılmaya devam ediyor. Sivasspor maçında etkisiz bir görüntü çizip taraftarın tepkisini çeken Alman futbolcu, derbi öncesi bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medya üzerinden Max Kruse'ye tepki gösterdi.