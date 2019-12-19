Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek Fenerbahçe'de Max Kruse tartışılmaya devam ediyor. Sivasspor maçında etkisiz bir görüntü çizip taraftarın tepkisini çeken Alman futbolcu, derbi öncesi bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlardan sosyal medya üzerinden Max Kruse'ye tepki gösterdi.

19 Aralık 2019 Perşembe 23:00 Güncelleme: 19.12.2019 23:09
Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
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Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Sonucu merakla beklenen derbi maçında her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.

Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi Garry Rodrigues cezası sebebiyle derbide forma şansı giyemeyecekken, Sadık, Zajc, Hasan Ali ve Moses sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak olan isimler.

Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Beşiktaş'ta ise Dorukhan ve Douglas sakatlıkları dolayısıyla derbide olmayacaklar. N'Koudou ve Victor Ruiz'in son durumu belirsizliğini koruyor.

Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''

Sarı-lacivertlilerde son haftalarda tartışılan Max Kruse'den Beşiktaş derbisi paylaşımı geldi.

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