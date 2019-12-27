Rize mesaisi sürüyor
Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda çift kale maç ve taktiksel+bireysel çalışmalarla idmanı sonlandırdı. Ameliyat olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra tedavileri devam eden Hasan Ali, Victor Moses, Miha Zajc ve kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı.
TANIDINIZ MI?
Kulübün twitter hesabı dün ilginç bir yarışma yaptı. Antrenman sırasında şapka+boğazlık giyen ve sadece gözleri açıkta kalan iki oyuncunun fotoğrafı paylaşılarak, taraftarlara "Tanıdınız mı?" sorusu soruldu. Gelen yanıtlar çok farklı olunca site bu kez gülme emojisiyle birlikte "Uche ve Högh yanıtını görememek bizi üzdü" tweetini paylaştı. İkilinin Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu olduğu ortaya çıktı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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