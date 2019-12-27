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27 Aralık 2019, Cuma
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mesaisi sürüyor

Rize mesaisi sürüyor

maçının hazırlıkları devam ediyor. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen dünkü antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda çift kale maç ve taktiksel+bireysel çalışmalarla idmanı sonlandırdı. Ameliyat olan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra tedavileri devam eden Hasan Ali, , Miha Zajc ve kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı.

TANIDINIZ MI?
Kulübün twitter hesabı dün ilginç bir yarışma yaptı. Antrenman sırasında şapka+boğazlık giyen ve sadece gözleri açıkta kalan iki oyuncunun fotoğrafı paylaşılarak, taraftarlara "Tanıdınız mı?" sorusu soruldu. Gelen yanıtlar çok farklı olunca site bu kez gülme emojisiyle birlikte "Uche ve Högh yanıtını görememek bizi üzdü" tweetini paylaştı. İkilinin Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu olduğu ortaya çıktı.

  1. 27.12.2019
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