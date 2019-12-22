Fenerbahçe'den derbi galibiyetine özel tişört!
Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından derbi galibiyetine özel tişörtü satışa sundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı Kanaryalar, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, derbi galibiyetine özel üretilen tişörtleri Fenerium üzerinden satışa sundu.
Tişörtün üstünde galibiyetin tarihi ve sonuçu yazarken, Kadıköy'de siyah-beyazlı ekip karşısında son 15 yılda alınan sonuçlar da yer aldı.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 22:45
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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