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22 Aralık 2019, Pazar
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'den derbi galibiyetine özel !

Fenerbahçe'den derbi galibiyetine özel tişört!

'in 16. haftasında 'nda 'ı 3-1 mağlup eden , karşılaşmanın ardından derbi galibiyetine özel tişörtü satışa sundu.

'in 16. haftasında , ile 'nda karşı karşıya geldi.

Sarı Kanaryalar, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, derbi galibiyetine özel üretilen tişörtleri Fenerium üzerinden satışa sundu.

Tişörtün üstünde galibiyetin tarihi ve sonuçu yazarken, 'de siyah-beyazlı ekip karşısında son 15 yılda alınan sonuçlar da yer aldı.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 22:45
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