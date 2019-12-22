Fenerbahçe'den derbi galibiyetine özel tişört!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı Kanaryalar, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, derbi galibiyetine özel üretilen tişörtleri Fenerium üzerinden satışa sundu.

Tişörtün üstünde galibiyetin tarihi ve sonuçu yazarken, Kadıköy'de siyah-beyazlı ekip karşısında son 15 yılda alınan sonuçlar da yer aldı.