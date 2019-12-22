MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve zirve yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.



Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 18 MAÇI KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.