İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan attığı golle mücadeleye damga vurdu. Dakikalar 32'yi gösterirken çok uzaklardan muhteşem bir gol attı. İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın attığı güzel gol...

22 Aralık 2019 Pazar 20:59 Güncelleme: 22.12.2019 20:59
İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!


Fenerbahçe haftanın maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

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İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Dev derbi maçına sarı-lacivertli ekip taraftarını da arkasına alarak etkili başladı.

İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Henüz ikinci dakikada bir fırsattan yararlanamayan Fenerbahçe takımı üst üste ataklarla Beşiktaş kalesini zorladı.

İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Sarı-lacivertliler, aradığı golleri 24 ve 32. dakikada Kruse ve Ozan'ın ayağından buldu.

İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Max Kruse penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirirken Ozan Tufan uzaktan jeneriklik bir gol attı.

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