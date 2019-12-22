İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan attığı golle mücadeleye damga vurdu. Dakikalar 32'yi gösterirken çok uzaklardan muhteşem bir gol attı. İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın attığı güzel gol...
22 Aralık 2019 Pazar 20:59
Güncelleme: 22.12.2019 20:59
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Fenerbahçe haftanın maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
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Dev derbi maçına sarı-lacivertli ekip taraftarını da arkasına alarak etkili başladı.
Henüz ikinci dakikada bir fırsattan yararlanamayan Fenerbahçe takımı üst üste ataklarla Beşiktaş kalesini zorladı.
Sarı-lacivertliler, aradığı golleri 24 ve 32. dakikada Kruse ve Ozan'ın ayağından buldu.
MaxKruse penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirirken Ozan Tufan uzaktan jeneriklik bir gol attı.