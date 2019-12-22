İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın müthiş golü!

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan attığı golle mücadeleye damga vurdu. Dakikalar 32'yi gösterirken çok uzaklardan muhteşem bir gol attı. İşte saniye saniye Ozan Tufan'ın attığı güzel gol...