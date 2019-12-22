Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! "Saatli bomba"
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında son haftalarda büyük yükseliş gösteren Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin yıldız ismi her iki takım taraftarını da çileden çıkardı. Beşiktaşlı futbolculara yaptığı faullerle siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkartan isim, Fenerbahçe'nin yediği golde yaptığı hareketle adeta olay oldu. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vuran isim ve hakkında yapılan yorumlar...
22 Aralık 2019 Pazar 20:29
Güncelleme: 22.12.2019 20:35
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı.
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Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic'i yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı ekipte kaleyi LorisKarius korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, EnzoRoco ve PedroRebocho'dan oluştu.
Savunmanın önünde AtibaHutchinson ve Muhammet Elneny görev aldı. Lens orta sahanın sağında, Caner Erkin ise solunda oynadı. AbdoulayDiaby, hücuma dönük orta saha görevi yaparken, Burak Yılmaz derbi maçta gol aradı.
LENS 5 MAÇ SONRA 11'DE
Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.