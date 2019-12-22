Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! "Saatli bomba"

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında son haftalarda büyük yükseliş gösteren Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin yıldız ismi her iki takım taraftarını da çileden çıkardı. Beşiktaşlı futbolculara yaptığı faullerle siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkartan isim, Fenerbahçe'nin yediği golde yaptığı hareketle adeta olay oldu. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vuran isim ve hakkında yapılan yorumlar...

22 Aralık 2019 Pazar 20:29 Güncelleme: 22.12.2019 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





