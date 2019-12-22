Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler dev derbi maçına baskılı başlayan taraf oldu. Dakikalar 32'yi gösterirken sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan uzaktan mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi. Ozan Tufan'ın attığı bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...
22 Aralık 2019 Pazar 20:07 Güncelleme: 22.12.2019 20:07
Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Ozan Tufan damgasını vurdu.

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Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Dev derbi maçına sarı-lacivertliler baskılı başlarken bunun da meyvesini attığı gollerle aldı.

Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Mücadelenin 24'üncü dakikasında Max Kruse penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Dakikalar 32'yi gösterirken Fenerbahçe'de Ozan Tufan sahneye çıktı.

Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

24 yaşındaki futbolcu uzaktan müthiş vurdu ve harika bir gol kaydetti.

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