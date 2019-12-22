Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler dev derbi maçına baskılı başlayan taraf oldu. Dakikalar 32'yi gösterirken sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan uzaktan mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi. Ozan Tufan'ın attığı bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...
22 Aralık 2019 Pazar 20:07
Güncelleme: 22.12.2019 20:07
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Ozan Tufan damgasını vurdu.
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Dev derbi maçına sarı-lacivertliler baskılı başlarken bunun da meyvesini attığı gollerle aldı.
Mücadelenin 24'üncü dakikasında Max Kruse penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 32'yi gösterirken Fenerbahçe'de Ozan Tufan sahneye çıktı.
24 yaşındaki futbolcu uzaktan müthiş vurdu ve harika bir gol kaydetti.