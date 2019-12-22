Ozan Tufan mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler dev derbi maçına baskılı başlayan taraf oldu. Dakikalar 32'yi gösterirken sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan uzaktan mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi. Ozan Tufan'ın attığı bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...

22 Aralık 2019 Pazar 20:07 Güncelleme: 22.12.2019 20:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





