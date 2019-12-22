Derbi öncesi flaş detay! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala puan kaybı yaşamak istemeyen iki ezeli rakip de mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Bu kritik karşılaşmada Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe'den ise 1 isim eski takımına karşı forma giyecek. İşte kariyerlerinde hem Fenerbahçe hem Beşiktaş forması giyen yıldızlar...

22 Aralık 2019 Pazar 14:49 Güncelleme: 22.12.2019 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





