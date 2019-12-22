Vedat Muriç'ten Max Kruse'ye jest! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Vedat Muriç'ten Max Kruse'ye jest!

'ten 'ye jest!

Vedat Muriç'ten Max Kruse'ye jest!

'in 16'ıncı haftasında sahasında 'ı konuk etti. Zorlu karşılaşmanın 21'inci dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanmak için topu eline alan , 'ye büyük bir jestte bulundu.

'in 16'ıncı haftasında zorlu karşılaşmada ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 21'inci dakikasında sarı-lacivertliler, Beşiktaşlı Rebocho'nun eline çarpan pozisyonda penaltı kazandı.

Fenerbahçe'de penaltı atışlarını kullanan 'in bu penaltıda da topun başına geçmesi bekleniyordu fakat Muriç'ten bir jest geldi.

MURİÇ'TEN KRUSE'YE JEST

Vedat Muriç penaltı atışından önce kendisine penaltıyı kullanmak isteyen 'ye topu vermesi stadda büyük alkış aldı.

Topun başına geçen Alman yıldız Kruse, vatandaşı Karius ile topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriç'ten Max Kruse'ye jest! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN