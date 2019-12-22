Vedat Muriç'ten Max Kruse'ye jest!
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu karşılaşmanın 21'inci dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanmak için topu eline alan Vedat Muriç, Max Kruse'ye büyük bir jestte bulundu.
Süper lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 21'inci dakikasında sarı-lacivertliler, Beşiktaşlı Rebocho'nun eline çarpan pozisyonda penaltı kazandı.
Fenerbahçe'de penaltı atışlarını kullanan Vedat Muriç'in bu penaltıda da topun başına geçmesi bekleniyordu fakat Muriç'ten bir jest geldi.
MURİÇ'TEN KRUSE'YE JEST
Vedat Muriç penaltı atışından önce kendisine penaltıyı kullanmak isteyen Max Kruse'ye topu vermesi stadda büyük alkış aldı.
Topun başına geçen Alman yıldız Kruse, vatandaşı Karius ile topu ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
- 22.12.2019
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Yorum
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