İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 45 dakikanın sonucunda Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giren taraf oldu. İşte dev mücadelenin ilk yarısından kareler...

22 Aralık 2019 Pazar 19:57 Güncelleme: 22.12.2019 19:57
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!

İlk 45 dakikası tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giren taraf oldu.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!

Fenerbahçe'nin gollerini Kruse ve Ozan Tufan kaydederken, konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 45+5. dakikada Atiba'nın ayağından geldi. Atiba'nın golü sonrası Cüneyt Çakır topu alarak santraya izin vermedi ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!

İŞTE DEV DERBİNİN İLK YARISINDAN KARELER...

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!
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