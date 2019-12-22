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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısından kareler!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 45 dakikanın sonucunda Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giren taraf oldu. İşte dev mücadelenin ilk yarısından kareler...
22 Aralık 2019 Pazar 19:57
Güncelleme: 22.12.2019 19:57
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
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İlk 45 dakikası tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giren taraf oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Kruse ve Ozan Tufan kaydederken, konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 45+5. dakikada Atiba'nın ayağından geldi. Atiba'nın golü sonrası Cüneyt Çakır topu alarak santraya izin vermedi ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.