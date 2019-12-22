Max Kruse golü attıktan sonra bakın ne yaptı...
Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Max Kruse, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'ı da unutmadı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Rebocho'nun eline çarpan top sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Max Kruse geçti.
Karius'u ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçiren Max Kruse golü attıktan sonra, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'ın formasıyla poz verdi.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 19:45
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Max Kruse golü attıktan sonra bakın ne yaptı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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