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22 Aralık 2019, Pazar
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golü attıktan sonra bakın ne yaptı...

Max Kruse golü attıktan sonra bakın ne yaptı...

'in 16. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan - derbisinde sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçiren golü kaydeden , yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı 'ı da unutmadı.

'in 16. haftasında , 'ı ağırlıyor.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Rebocho'nun eline çarpan top sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçti.

Karius'u ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçiren Max Kruse golü attıktan sonra, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı 'ın formasıyla poz verdi.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 19:45
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