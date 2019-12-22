Fenerbahçe’den Beşiktaş’a flaş gönderme! Bunu yaptılar...
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya. fotomac.com.tr editörlerinden Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Kadıköy’deki mücadeleyi yerinden takip ediyor ve son dakika gelişmelerini aktarıyor... Demir ile Ağgündüz mücadele öncesi değerlendirmelerde de bulunduğu esnada statta çalınan şarkı ile Fenerbahçe’den Beşiktaş’a göndermede bulunuldu.
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