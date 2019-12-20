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20 Aralık 2019, Cuma
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'den çıkış yok!

Kadıköy'den çıkış yok!

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ile 'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. , pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri ile 'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. , pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray'a ise 'de 22 Aralık 1999'da kaybeden Kanarya, daha sonra oynanan 23 maçın 15'ini kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.

  1. 20.12.2019
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