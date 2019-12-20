Kadıköy'den çıkış yok!
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a uzun süredir galibiyet sevinci yaşatmıyor. Fenerbahçe, pazar günü konuk edeceği siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 17 Nisan 2005'te alırken, daha sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Galatasaray'a ise Kadıköy'de 22 Aralık 1999'da kaybeden Kanarya, daha sonra oynanan 23 maçın 15'ini kazandı, 8'inden beraberlikle ayrıldı.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Kadıköy'den çıkış yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.