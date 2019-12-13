Cenazede buluştular
TFF ve Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yapan Ünal Uzun'un ablası Ayten Uzun toprağa verildi. Levent Camii'nde kılınan cenaze namazı spor camiasını bir araya getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy, kaptan Emre Belözoğlu, Rüştü Reçber, Oğuz Çetin ve Cem Pamiroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve sanatçı Coşkun Sabah cenazeye katılan isimler arasındaydı.
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Cenazede buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.