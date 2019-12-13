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13 Aralık 2019, Cuma
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Cenazede buluştular

Cenazede buluştular

TFF ve Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yapan 'un ablası Ayten Uzun toprağa verildi. Levent Camii'nde kılınan cenaze namazı spor camiasını bir araya getirdi. Fenerbahçe Başkanı , Semih Özsoy, kaptan Emre Belözoğlu, , ve Cem Pamiroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve sanatçı Coşkun Sabah cenazeye katılan isimler arasındaydı.

TFF ve Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yapan 'un ablası Ayten Uzun toprağa verildi. Levent Camii'nde kılınan cenaze namazı spor camiasını bir araya getirdi. Fenerbahçe Başkanı , Semih Özsoy, kaptan Emre Belözoğlu, , ve Cem Pamiroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve sanatçı Coşkun Sabah cenazeye katılan isimler arasındaydı.
  1. 13.12.2019
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