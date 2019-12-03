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03 Aralık 2019, Salı
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fileye sponsor oldu

QNET fileye sponsor oldu

, şirketi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma ile QNET, Fenerbahçe 'nın forma kol sponsoru oldu.

, şirketi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma ile QNET, Fenerbahçe 'nın forma kol sponsoru oldu. Sarı-lacivertli yönetim resmi siteden, QNET ile yapılan iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulundu.

  1. 3.12.2019
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