QNET fileye sponsor oldu

Fenerbahçe, QNET şirketi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma ile QNET, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın forma kol sponsoru oldu. Sarı-lacivertli yönetim resmi siteden, QNET ile yapılan iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olması dileğinde bulundu.