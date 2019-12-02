Şans da olacak
Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi deplasman maçında 8 şutu direkten döndü. Sarı-lacivertliler toplamda da 11 kezle bu sezon ligde en fazla direğe takılan takım.
Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi deplasman maçında 8 şutu direkten döndü. Sarı-lacivertliler toplamda da 11 kezle bu sezon ligde en fazla direğe takılan takım. Kayserispor karşılaşmasının (40) ardından rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu deplasman maçını (27) Göztepe karşısında oynayan Kanarya, yine kazanmayı başaramadı.
- 2.12.2019
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