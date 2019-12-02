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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Şans da olacak

Şans da olacak

'nin bu sezon 'de oynadığı yedi deplasman maçında 8 şutu direkten döndü. Sarı-lacivertliler toplamda da 11 kezle bu sezon ligde en fazla direğe takılan takım.

'nin bu sezon 'de oynadığı yedi deplasman maçında 8 şutu direkten döndü. Sarı-lacivertliler toplamda da 11 kezle bu sezon ligde en fazla direğe takılan takım. karşılaşmasının (40) ardından rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu deplasman maçını (27) karşısında oynayan Kanarya, yine kazanmayı başaramadı.

  1. 2.12.2019
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