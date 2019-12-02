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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Moses bekte daha iyiydi!

Moses bekte daha iyiydi!

Büyük beklentilerle 'den kiralanan , hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu, sağ açıkta görev aldığı deplasmanında da vasatı aşamazken, maçın sonlarını sağ bekte tamamladı.

Büyük beklentilerle 'den kiralanan , hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu, sağ açıkta görev aldığı deplasmanında da vasatı aşamazken, maçın sonlarını sağ bekte tamamladı. Moses'in bu bölgede daha iyi oynaması ise dikkat çekti. Moses, Chelsea'de de bu mevkide oynamıştı.

  1. 2.12.2019
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