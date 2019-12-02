Moses bekte daha iyiydi!

Büyük beklentilerle Chelsea'den kiralanan Victor Moses, hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu, sağ açıkta görev aldığı İzmir deplasmanında da vasatı aşamazken, maçın sonlarını sağ bekte tamamladı. Moses'in bu bölgede daha iyi oynaması ise dikkat çekti. Moses, Chelsea'de de bu mevkide oynamıştı.