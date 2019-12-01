Turgay Demir: Fenerbahçe Ersun Yanal ile şampiyon olamaz
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Demir, Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olamayacağını söyledi.
İşte o açıklamalar:
"Ersun Yanal, bu takımın altından kalkamıyor. Ben Ersun Yanal'ın ilk yarıyı tamamlayacağından bile emin değilim. Ersun Yanal ile Fenerbahçe şampiyon olamaz."
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