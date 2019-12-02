Fenerbahçe'de Mauricio Isla sol beke

Hasan Ali Kaldırım'da kısmi yırtık tespit edilmesi sol bekte sıkıntıya neden oldu. Zira sarı kart cezalısı durumuna düşen Nabil Dirar da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım'ın hafta sonuna kadar yetişmemesi halinde, başkent ekibi karşısında sol beke Mauricio Isla monte edilecek. Sağ bekte ise yine Ozan yer alacak.