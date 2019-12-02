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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Mauricio Isla sol beke

Fenerbahçe'de Mauricio Isla sol beke

'da kısmi yırtık tespit edilmesi sol bekte sıkıntıya neden oldu. Zira cezalısı durumuna düşen da maçında forma giyemeyecek.

'da kısmi yırtık tespit edilmesi sol bekte sıkıntıya neden oldu. Zira cezalısı durumuna düşen da maçında forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım'ın hafta sonuna kadar yetişmemesi halinde, başkent ekibi karşısında sol beke Mauricio Isla monte edilecek. Sağ bekte ise yine Ozan yer alacak.

  1. 2.12.2019
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