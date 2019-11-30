Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi Hasan Ali Kaldırım ısınma esnasında sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Deneyimli futbolcu kadrodan çıkartılırken yerine Deniz Türüç ilk 11'de kendine yer buldu.
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Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle takım kurgumuzu yapmakta zorlanıyoruz. Bir takım sorunlar yaşadık, skoru almakta zaman zaman zorlandık. Ancak böyle devam etmeyecek. Vedat Muriqi bugün bekleyecek, Max yavaş yavaş dönecek. Oyuncularıma güveniyorum.
Hasan Ali Kaldırım sakatlandı ama sahaya 11 oyuncuyla çıkacağız.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 20:40
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