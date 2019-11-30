Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Deneyimli futbolcu kadrodan çıkartılırken yerine Deniz Türüç ilk 11'de kendine yer buldu.

ERSUN YANAL'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle takım kurgumuzu yapmakta zorlanıyoruz. Bir takım sorunlar yaşadık, skoru almakta zaman zaman zorlandık. Ancak böyle devam etmeyecek. Vedat Muriqi bugün bekleyecek, Max yavaş yavaş dönecek. Oyuncularıma güveniyorum.

Hasan Ali Kaldırım sakatlandı ama sahaya 11 oyuncuyla çıkacağız.