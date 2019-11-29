Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda! Fenerbahçe 18 yıldır... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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ile 51. randevuda! Fenerbahçe 18 yıldır...

Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda! Fenerbahçe 18 yıldır...

ile , yarın yapacakları maçla 'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. Geçen sezonun ilk yarısında 'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre 'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

'in 13. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

ki ekip 'de 26. kez lig maçı oynayacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda 'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE, İZMİR'DE 18 YILDIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

  1. 29.11.2019
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