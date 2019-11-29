Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Mücadeleninin hazırlıklarını sürdüren Kanarya'ya zorlu karşılaşma öncesi sakat oyunculardan müjdeli haberler gelirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i...
29 Kasım 2019 Cuma 09:35 Güncelleme: 29.11.2019 09:42
Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Bornova Stadyumu'nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacakken, dördüncü hakem olarak Tarık Güldal görev alacak. Müsabakanın VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR'ı ise Bahattin Duran olacak.

Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir formalarından uzak kalan Max Kruse ve Vedat Muriç'ten müjdeli haberler geldi.

Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

KRUSE SAKATLIĞINI ATLATTI

Sarı-lacivertlilerde kasığındaki sakatlık nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen Max Kruse, sakatlığını atlatarak antrenmanlara başladı.

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