Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Mücadeleninin hazırlıklarını sürdüren Kanarya'ya zorlu karşılaşma öncesi sakat oyunculardan müjdeli haberler gelirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i...

29 Kasım 2019 Cuma 09:35 Güncelleme: 29.11.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





