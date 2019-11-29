Ersun Yanal'dan şok karar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Mücadeleninin hazırlıklarını sürdüren Kanarya'ya zorlu karşılaşma öncesi sakat oyunculardan müjdeli haberler gelirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i...
29 Kasım 2019 Cuma 09:35
Güncelleme: 29.11.2019 09:42
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
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30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beINSPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bornova Stadyumu'nda oynanacak maçı AbdulkadirBitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacakken, dördüncü hakem olarak Tarık Güldal görev alacak. Müsabakanın VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR'ı ise Bahattin Duran olacak.
Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir formalarından uzak kalan MaxKruse ve Vedat Muriç'ten müjdeli haberler geldi.
KRUSE SAKATLIĞINI ATLATTI
Sarı-lacivertlilerde kasığındaki sakatlık nedeniyle 5 haftadır forma giyemeyen MaxKruse, sakatlığını atlatarak antrenmanlara başladı.