Bir ‘terslik’ var
‘Hücum oynatsın’ diye getirilen Yanal’ın Fener’i, Aykut Kocaman’ın takımından 4 gol daha az attı.
- 28.11.2019
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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