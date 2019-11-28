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28 Kasım 2019, Perşembe
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Bir ‘terslik’ var

Bir ‘terslik’ var

‘Hücum oynatsın’ diye getirilen Yanal’ın Fener’i, ’ın takımından 4 gol daha az attı.

Yeni Malatyaspor beraberliği ile ligde 4'üncü sıraya gerileyen 'de 'ın kadro tercihi çok tartışılmıştı. Tecrübeli hoca, göreve getirilirken en önemli tercih nedeni olan hücum istatistiklerinde de 'ın gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli takım, Yanal ile ligde geride kalan 12 haftada 21 gol atabildi. 'Defansif futbol oynattığı' gerekçesiyle gönderilen Aykut Kocaman ise 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'nin başında aynı periyotta 25 gol buldu. Kocaman o dönem 5'er galibiyet ve beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan toplarken, Yanal'ın ekibi 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile Kocaman'ı sadece 1 puan (21) geçebildi.
  1. 28.11.2019
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