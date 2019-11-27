Andre Santos: Aziz Yıldırım tehdit etti
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Andre Santos, geçmişte haklarında çıkan seks partisi verdikleri iddiası ile alakalı konuştu. Ayrıyeten Santos, o dönemin başkanı Aziz Yıldırım hakkında da flaş itiraflarda bulundu.
2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2 sezon Türkiye'de top koşturan Andre Santos, ülkesi Brezilya'da bir basın kuruluşuna konuştu.
Verdiği röportajda Santos, sarı-lacivertli kulüpte oynadığı dönemde derbi öncesinde "seks partisi" yaptıkları iddiasıyla alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Öyle bir olay gerçekleşmediğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık" diye konuştu.
Dönem başkanı Aziz Yıldırım'ın konudan haberdar olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söyleyen 36 yaşındaki topçu, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm" dedi.
Konuda bahsedilen derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ancak seks partisi haberleri yine de basında yer aldı.
- 27.11.2019
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Andre Santos: Aziz Yıldırım tehdit etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.