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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Andre Santos: Aziz Yıldırım tehdit etti

Bir dönem forması giyen Brezilyalı futbolcu , geçmişte haklarında çıkan seks partisi verdikleri iddiası ile alakalı konuştu. Ayrıyeten Santos, o dönemin başkanı hakkında da flaş itiraflarda bulundu.

2009 yılında 'ye transfer olan ve 2 sezon 'de top koşturan , ülkesi 'da bir basın kuruluşuna konuştu.

Verdiği röportajda Santos, sarı-lacivertli kulüpte oynadığı dönemde derbi öncesinde "seks partisi" yaptıkları iddiasıyla alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öyle bir olay gerçekleşmediğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Lugano'nun doğum günü vardı ve maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. ile birlikte ayrıldık" diye konuştu.

Dönem başkanı 'ın konudan haberdar olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söyleyen 36 yaşındaki topçu, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm" dedi.

Konuda bahsedilen derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ancak seks partisi haberleri yine de basında yer aldı.

  1. 27.11.2019
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