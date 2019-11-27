Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig'de 12. haftanın sonunda topladığı 21 puanla kendisine 4. sırada yer bulan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları can sıkmaya devam ediyor. Son hafta karşılaştığı Malatyaspor deplasmanından da 2 puan kaybıyla dönmesi moralleri iyice bozmuştu. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da şimdiden başladı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:36 Güncelleme: 27.11.2019 16:40
Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig'in 12. haftasının sonunda Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

Sarı-lacivertlilerde son haftalarda arka arkaya yaşanan puan kayıpları sonucu, teknik heyet ve yönetim arasında gerginliğe sebep olmuştu.

Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

Başkan Ali Koç'un Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmediği, sürekli şampiyonluk sözü vermesine rağmen vurdumduymazlığı ve puan kayıpları sebebiyle şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

Öte yandan taraftarların Yanal'a 2013-14 sezonu hatırlatılması üzerine kendini savunan tecrübeli teknik adam "O yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden gol atmaya yakın bir takımdık."

Fenerbahçe'de 2 isim ile yollar ayrılıyor!

"Şu anki kadro farklı. Bu takım ise mücadele gücü daha yüksek, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin gerçeklerine göre yapıyoruz" demişti.

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