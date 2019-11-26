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26 Kasım 2019, Salı
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'de Muriç gerçeği

Fenerbahçe'de Muriç gerçeği

'in 11. haftasındaki maçında ayağı burkulan 'in çekilen 'ı sonrası bileğinde yırtılma olduğu açıklanmıştı. formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcu, önceki günkü maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki maçında ayağı burkulan 'in çekilen 'ı sonrası bileğinde yırtılma olduğu açıklanmıştı. formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcu, önceki günkü maçının kadrosunda da yer almamıştı. Bandajlarla oynamasına engel bir durumun olmadığını düşünen Kosovalı yıldız, karşısında forma giymek istiyor. Ancak sağlık ekibi, risk almaya yanaşmıyor. Fenerbahçe'nin doktorları, dinlenmesi gerektiğini düşündüğü Muriç'in sakat bölgeye alacağı darbeyle en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ifade ediyor.

  1. 26.11.2019
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