Fenerbahçe'de Muriç gerçeği

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kasımpaşa maçında ayağı burkulan Vedat Muriç'in çekilen MR'ı sonrası bileğinde yırtılma olduğu açıklanmıştı. Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcu, önceki günkü Malatya maçının kadrosunda da yer almamıştı. Bandajlarla oynamasına engel bir durumun olmadığını düşünen Kosovalı yıldız, Göztepe karşısında forma giymek istiyor. Ancak sağlık ekibi, risk almaya yanaşmıyor. Fenerbahçe'nin doktorları, dinlenmesi gerektiğini düşündüğü Muriç'in sakat bölgeye alacağı darbeyle en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceğini ifade ediyor.