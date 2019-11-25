Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 4 büyük takım olan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir ve Sivasspor da üst sıraları ciddi şekilde zorluyor. Peki Cemil Usta Sezonu Süper Ligi'nde ipi kim göğüsleyecek? 34 hafta sonunda cevap bulacak bu soru bir kenara 12. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değişen oranları dikkat çekti. İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
25 Kasım 2019 Pazartesi 22:36 Güncelleme: 25.11.2019 22:36
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kayserispor: 1500.00

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ankaragücü: 1500.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kasımpaşa: 1000.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gençlerbirliği: 1000.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Rizespor: 1000.00

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