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26 Kasım 2019, Salı
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hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

Haftayı beraberliği ile tamamlayan , ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Muriç, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.

Haftayı beraberliği ile tamamlayan , ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Muriç, Kruse ve Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.

  1. 26.11.2019
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