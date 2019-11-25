Fenerbahçe'de sol kanat çöktü
Rodrigues'in yedek soyunduğu karşılaşmada Tolga Ciğerci ile Moses, kanatları değişimli kullandı. Tolga solda daha çok görev yaparken, Fenerbahçe hücuma çıkışlarda bu bölgeden yararlanamadı.
Hücumda sol kanadı kullanma yüzdesi 26.9'da kalırken, sağdan gelişen ataklarla yüzde 45.6 etkinlik sağlandı. 71. dakikada Alper'in yerine oyuna giren Rodrigues de oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de sol kanat çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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