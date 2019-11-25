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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de sol kanat çöktü

Fenerbahçe'de sol kanat çöktü

Rodrigues'in yedek soyunduğu karşılaşmada ile Moses, kanatları değişimli kullandı. Tolga solda daha çok görev yaparken, hücuma çıkışlarda bu bölgeden yararlanamadı.

Hücumda sol kanadı kullanma yüzdesi 26.9'da kalırken, sağdan gelişen ataklarla yüzde 45.6 etkinlik sağlandı. 71. dakikada Alper'in yerine oyuna giren Rodrigues de oyunda kaldığı süre içinde etkili olamadı.

  1. 25.11.2019
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