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Taraftarlardan büyük tepki! "Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır"
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede 0-0 sona ererken, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri ve sahaya sürdüğü kadro sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı. İşte o tepkiler...
24 Kasım 2019 Pazar 21:20
Güncelleme: 24.11.2019 21:20
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Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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İlk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Mücadele esnasında ve sonrasında Fenerbahçeli taraftarlardan teknik direktör Ersun Yanal'a büyük bir tepki vardı.