Taraftarlardan büyük tepki! 'Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Taraftarlardan büyük tepki! "Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede 0-0 sona ererken, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri ve sahaya sürdüğü kadro sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı. İşte o tepkiler...
24 Kasım 2019 Pazar 21:20 Güncelleme: 24.11.2019 21:20
Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır

İlk yarısında iki tartışmalı pozisyon yaşanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır

Mücadele esnasında ve sonrasında Fenerbahçeli taraftarlardan teknik direktör Ersun Yanal'a büyük bir tepki vardı.

Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır

İŞTE O TEPKİLER

Taraftarlardan büyük tepki! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır
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