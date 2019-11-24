Taraftarlardan büyük tepki! "Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Ersun Yanal'dır"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede 0-0 sona ererken, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri ve sahaya sürdüğü kadro sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı. İşte o tepkiler...

24 Kasım 2019 Pazar 21:20 Güncelleme: 24.11.2019 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





