Fenerbahçe'de Mevlüt şoku!

Fenerbahçe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sakat olan Muriç, Kruse ve cezalı Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Muriç'in yokluğunda Malatyaspor'a karşı en uçta görev yapması beklenen Mevlüt'ün sakatlandığı ve maç kafilesinden çıkarıldığı açıklandı. Son idmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden golcü futbolcunun çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık olduğu tespit edildi.