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24 Kasım 2019, Pazar
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'de Mevlüt şoku!

Fenerbahçe'de Mevlüt şoku!

'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sakat olan , Kruse ve cezalı Isla'dan sonra 'ten de kötü haber geldi. Muriç'in yokluğunda Malatyaspor'a karşı en uçta görev yapması beklenen Mevlüt'ün sakatlandığı ve maç kafilesinden çıkarıldığı açıklandı.

'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sakat olan , Kruse ve cezalı Isla'dan sonra 'ten de kötü haber geldi. Muriç'in yokluğunda Malatyaspor'a karşı en uçta görev yapması beklenen Mevlüt'ün sakatlandığı ve maç kafilesinden çıkarıldığı açıklandı. Son idmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden golcü futbolcunun çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık olduğu tespit edildi.

  1. 24.11.2019
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