Fenerbahçe'de Mevlüt şoku!
Fenerbahçe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sakat olan Muriç, Kruse ve cezalı Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Muriç'in yokluğunda Malatyaspor'a karşı en uçta görev yapması beklenen Mevlüt'ün sakatlandığı ve maç kafilesinden çıkarıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sakat olan Muriç, Kruse ve cezalı Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Muriç'in yokluğunda Malatyaspor'a karşı en uçta görev yapması beklenen Mevlüt'ün sakatlandığı ve maç kafilesinden çıkarıldığı açıklandı. Son idmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden golcü futbolcunun çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık olduğu tespit edildi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Mevlüt şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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