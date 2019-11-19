Muriç'in yeni adresini duyurdular! Ocak ayında imzalıyor... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Muriç'in yeni adresini duyurdular! Ocak ayında imzalıyor... son dakika haberleri

Muriç'in yeni adresini duyurdular! Ocak ayında imzalıyor... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

'nin golcü oyuncusu 'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık transferlerine konu olan Muriç'in transferinde son dakika... İtalyan basını, Lazio'nun radarında olan Kosovalı oyuncunun ocak ayında Çizme'nin yolunu tutacağını yazdı. Cittaceleste'de yer alan haberde transfer, "Vedat Muriç’e giden yol sıcak" şeklinde duyuruldu.

Cittaceleste'de yer alan haberde, yıldız Lazio'nun yıldız santrforla ilgilendiği ve ocak ayında transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Muriç'in fiziksel özelliklerinin de Inzaghi'nin talep ettiği özelliklere uyduğu belirtilen haberde, Kosovalı golcünün 'de zirveye çıktığı ifade edildi.

Haberde Muriç'in sözleşmesinin 2023'te sona ereceğine, piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğuna ve 'in en iyi golcüsü olduğuna dikkat çekildi.

VEDAT MURİÇ'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ...

Sezon başında için gelen teklifleri değerlendiren Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan gelen 3 milyon 750 bin euro + 1 yıllık kiralık Ozornwafor teklifini yetersiz bularak reddetmişti. Çaykur Rizespor Kulübü başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın teklifinin düşük olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe ise Muriç için Çaykur Rizespor'a 4 oyuncu ve 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi! 24 yaşındaki Kosovalı forvet için imkanları zorlayan Fenerbahçe'nin teklifi Çaykur Rizespor kulübü tarafından kabul edildi ve Kosovalı oyuncu sarı lacivertli formayı giydi.

Muriç: Fenerbahçe'de efsane olmak için buradayım

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 11:51
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