Fenerbahçe taraftarından MHK'ye büyük tepki!
Kayseri maçında 3 penaltı pozisyonunu ‘es’ geçen Arda Kardeşler ile VAR hakemi Kaan Numanoğlu’na yine maç verilmesi, sarı-lacivertlileri isyan ettirdi.
Merkez Hakem Kurulu'nun tartışmalı İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta da maç vermesi, Fenerbahçe'de öfkeye yol açtı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, "#Fenerbahçe lehine 3 doğru penaltıyı verdiği için haftalarca dinlendirilen Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin net penaltılarını vermeyince ertesi hafta maç alarak ödüllendirildi. Hayırlı işler!", "Kardeşler ile Numanoğlu çok başarılı maç çıkarmış olmalılar ki MHK bu hafta yine bu ikiliye görev verdi!" diyerek, MHK'yi eleştirdiler.
VAR'A BİLE GİTMEDİ
Sarı-lacivertli yönetim de pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren futbol takımımızın maçlarını yöneten orta hakemler, takımımızın kazandığı maçları takip eden haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir" sözleri ile Merkez Hakem Kurulu'nu hedef almıştı. Yönetim ayrıca ilk hafta 5-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından geçen 9 haftada lehlerine tek penaltı çalınmadığına dikkat çekmiş; Kayserispor maçında da penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR'a dahi gidilmediğini, pozisyonların adeta görmezden gelindiğini hatırlatmıştı.
- 7.11.2019
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
-
5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
-
Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe taraftarından MHK'ye büyük tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.