Fenerbahçe taraftarından MHK'ye büyük tepki!

Merkez Hakem Kurulu'nun tartışmalı İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta da maç vermesi, Fenerbahçe'de öfkeye yol açtı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, "#Fenerbahçe lehine 3 doğru penaltıyı verdiği için haftalarca dinlendirilen Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin net penaltılarını vermeyince ertesi hafta maç alarak ödüllendirildi. Hayırlı işler!", "Kardeşler ile Numanoğlu çok başarılı maç çıkarmış olmalılar ki MHK bu hafta yine bu ikiliye görev verdi!" diyerek, MHK'yi eleştirdiler.



VAR'A BİLE GİTMEDİ

Sarı-lacivertli yönetim de pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren futbol takımımızın maçlarını yöneten orta hakemler, takımımızın kazandığı maçları takip eden haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir" sözleri ile Merkez Hakem Kurulu'nu hedef almıştı. Yönetim ayrıca ilk hafta 5-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından geçen 9 haftada lehlerine tek penaltı çalınmadığına dikkat çekmiş; Kayserispor maçında da penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR'a dahi gidilmediğini, pozisyonların adeta görmezden gelindiğini hatırlatmıştı.