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07 Kasım 2019, Perşembe
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taraftarından 'ye büyük tepki!

Fenerbahçe taraftarından MHK'ye büyük tepki!

Kayseri maçında 3 penaltı pozisyonunu ‘es’ geçen ile VAR hakemi ’na yine maç verilmesi, sarı-lacivertlileri isyan ettirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun tartışmalı İstikbal Mobilya - karşılaşmasının orta hakemi ile VAR hakemi Tugay 'na bu hafta da maç vermesi, Fenerbahçe'de öfkeye yol açtı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, "#Fenerbahçe lehine 3 doğru penaltıyı verdiği için haftalarca dinlendirilen Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin net penaltılarını vermeyince ertesi hafta maç alarak ödüllendirildi. Hayırlı işler!", "Kardeşler ile Numanoğlu çok başarılı maç çıkarmış olmalılar ki bu hafta yine bu ikiliye görev verdi!" diyerek, MHK'yi eleştirdiler.

VAR'A BİLE GİTMEDİ
Sarı-lacivertli yönetim de pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren futbol takımımızın maçlarını yöneten orta hakemler, takımımızın kazandığı maçları takip eden haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir" sözleri ile 'nu hedef almıştı. Yönetim ayrıca ilk hafta 5-0 kazandıkları FK maçının ardından geçen 9 haftada lehlerine tek penaltı çalınmadığına dikkat çekmiş; Kayserispor maçında da penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR'a dahi gidilmediğini, pozisyonların adeta görmezden gelindiğini hatırlatmıştı.

  1. 7.11.2019
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