Güveni yitirmemeliyiz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e de yenilerek kötü gidişini sürdürürken, Zeljko Obradovic mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladı. Sırp antrenör, "Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı. Çok dakikalar iyi oynadık ancak kaybettik. Bu basketbol!" derken, "Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Ne kadar zor durumda olduklarının farkındayım. Hayat devam ediyor. Bize güvenen ve destek verenlere ve kendimize güvenmemiz gerekiyor. Tek yol bu" ifadelerini kullandı. Son yıllardaki en kötü startı yapan Kanarya, 18 takımın mücadele ettiği Euroleague'de 6. haftayı tek galibiyetle 17. sırada kapattı.

SERDAR'DAN BAŞARI SÖZÜ

Sakatlığını atlatan ve formasını geri alan Serdar Aziz, önceki gün alışverişteydi. Ünlü bir AVM'de bol bol alışveriş yapan tecrübeli stoper, hayranları ile fotoğraf çekilip, sohbet etti. Serdar, başarı sözü verdi.