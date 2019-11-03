Güveni yitirmemeliyiz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Güveni yitirmemeliyiz

Güveni yitirmemeliyiz

Güveni yitirmemeliyiz

, 'nde Zalgiris'e de yenilerek kötü gidişini sürdürürken, mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladı. Obra, “Kendimize güvenmeye devam etmeliyiz!..” dedi.

, 'nde Zalgiris'e de yenilerek kötü gidişini sürdürürken, mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladı. Sırp antrenör, "Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı. Çok dakikalar iyi oynadık ancak kaybettik. Bu basketbol!" derken, "Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Ne kadar zor durumda olduklarının farkındayım. Hayat devam ediyor. Bize güvenen ve destek verenlere ve kendimize güvenmemiz gerekiyor. Tek yol bu" ifadelerini kullandı. Son yıllardaki en kötü startı yapan Kanarya, 18 takımın mücadele ettiği Euroleague'de 6. haftayı tek galibiyetle 17. sırada kapattı.

SERDAR'DAN BAŞARI SÖZÜ
Sakatlığını atlatan ve formasını geri alan , önceki gün alışverişteydi. Ünlü bir 'de bol bol alışveriş yapan tecrübeli stoper, hayranları ile fotoğraf çekilip, sohbet etti. Serdar, başarı sözü verdi.

  1. 3.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güveni yitirmemeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN