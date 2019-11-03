Güveni yitirmemeliyiz
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e de yenilerek kötü gidişini sürdürürken, Zeljko Obradovic mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladı. Obra, “Kendimize güvenmeye devam etmeliyiz!..” dedi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e de yenilerek kötü gidişini sürdürürken, Zeljko Obradovic mağlubiyete rağmen oyuncularını kutladı. Sırp antrenör, "Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı. Çok dakikalar iyi oynadık ancak kaybettik. Bu basketbol!" derken, "Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Ne kadar zor durumda olduklarının farkındayım. Hayat devam ediyor. Bize güvenen ve destek verenlere ve kendimize güvenmemiz gerekiyor. Tek yol bu" ifadelerini kullandı. Son yıllardaki en kötü startı yapan Kanarya, 18 takımın mücadele ettiği Euroleague'de 6. haftayı tek galibiyetle 17. sırada kapattı.
SERDAR'DAN BAŞARI SÖZÜ
Sakatlığını atlatan ve formasını geri alan Serdar Aziz, önceki gün alışverişteydi. Ünlü bir AVM'de bol bol alışveriş yapan tecrübeli stoper, hayranları ile fotoğraf çekilip, sohbet etti. Serdar, başarı sözü verdi.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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