''Hedeften şaşmadık''

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç, beINSPORTS'un canlı yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha çok kulübün içinde bulunduğu finansal durumlara açıklık getiren başkan Koç, "F.Bahçe'de değişim bekleyen, büyük beklentileri olan bir kitlenin oyuyla göreve geldik. İlk sezon için böylesi bir senaryo çizemezdim. Biz yenilikler için yola çıkmıştık, ama kriz yönetimiyle uğraştık. Bunun sonunda reformlarımız yavaşladı" diye konuştu.



MALİ YAPI VE SPORTİF BAŞARI

Futbolda yaşanan sıkıntıların yanı sıra final four öncesi yaşanan sakatlıklardan dolayı basketbolda kaçırılan başarıya da üzüldüğünü belirten F.Bahçe Başkanı, "Çıktığımız bu yolda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vardı. Yolda, farklı yollara sapmış olabiliriz ama çıktığımız ana hedef kesinlikle değişmedi" dedi. Amaçlarının finansal açıdan nefes almak olduğunu ifade eden başkan Ali Koç, finansal sıkıntılar 2-3 yılda aşılabilecek bir şey değil. Amacımız uzun vadede sürdürülebilir mali yapı oluşturmak ve kalıcı sportif başarıların altına imzamızı atmak" ifadelerini kullandı.



'EBEDİ DOST'LUK SARSILDI

Konuşmasında G.Saray'a da göndermelerde bulunan Ali Koç, "Stat, semtimizin stadıdır. Bu stadın her köşesinde F.Bahçeli yöneticilerin ve iş adamlarının alın teri vardır. Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadı almakla övünmedik" dedi. "Bizim çok büyük sorunlarımız var" diyen Koç, şöyle konuştu: Galatasaray Kulübü hariç diğer kulüplerle aramız gayet iyi. Eskiden ebedi dost ve rakiptik fakat artık dostluk konusu sekteye uğramış durumda. 3 Temmuz olayları sonrası böyle oldu. Eğer sorunları çözeceksek, bu büyük iki kulübün bir arada masaya oturabiliyor olması lazım.