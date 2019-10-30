Fenerbahçe'de son dakika! Nabil Dirar...
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın dönüş tarihi ortaya çıktı. Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek olan Faslı oyuncu, Kasımpaşa maçında ise kadroda olacak.
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi Nabil Dirar'ın durumu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın bu hafta da takımdaki yerini alamayacağı ortaya çıktı.
Düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Nabil Dirar, Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek. Sarı-lacivertli futbolcunun, Kasımpaşa maçında ise kadroda olması bekleniyor.
Bu sezon ligde 7 maçta görev alan Faslı oyuncu, 2 gol kaydetti. Toplamda ise 315 dakika sahada kaldı.
Dirar, 2017 yılı yaz transfer döneminde 3.50 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 11:48
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
Fenerbahçe'de son dakika! Nabil Dirar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.