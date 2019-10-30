Fenerbahçe'de son dakika! Nabil Dirar...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi Nabil Dirar'ın durumu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın bu hafta da takımdaki yerini alamayacağı ortaya çıktı.

Düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Nabil Dirar, Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek. Sarı-lacivertli futbolcunun, Kasımpaşa maçında ise kadroda olması bekleniyor.

Bu sezon ligde 7 maçta görev alan Faslı oyuncu, 2 gol kaydetti. Toplamda ise 315 dakika sahada kaldı.

Dirar, 2017 yılı yaz transfer döneminde 3.50 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.