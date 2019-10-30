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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'de ! ...

Fenerbahçe'de son dakika! Nabil Dirar...

'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'ın dönüş tarihi ortaya çıktı. deplasmanına götürülmeyecek olan Faslı oyuncu, maçında ise kadroda olacak.

'de maçı öncesi 'ın durumu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın bu hafta da takımdaki yerini alamayacağı ortaya çıktı.

Düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Nabil Dirar, Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek. Sarı-lacivertli futbolcunun, maçında ise kadroda olması bekleniyor.

Bu sezon ligde 7 maçta görev alan Faslı oyuncu, 2 gol kaydetti. Toplamda ise 315 dakika sahada kaldı.

Dirar, 2017 yılı yaz transfer döneminde 3.50 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 11:48
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