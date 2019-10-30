Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 transfer!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve sakat oyuncuların takıma dönmesiyle yükselen bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçerken, bir yıldızın da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 11:04
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Süper Lig'de ilk 9 hafta geride kalırken topladığı 17 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlileri ocak ayında da hareketli günler bekliyor.
Önceliği sol bek transferine veren ve adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Sportif direktör DamienComolli, Süper Lig'in iki yıldızını kadroya katmak için girişimlerine başlarken, sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına olan ilgisini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.