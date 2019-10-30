Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 transfer!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve sakat oyuncuların takıma dönmesiyle yükselen bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçerken, bir yıldızın da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...