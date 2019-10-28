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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'de Comolli 2 yıldız için tribünde!

Fenerbahçe'de Comolli 2 yıldız için tribünde!

'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol , ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi izleyenler arasında sportif direktörü de bulunuyordu. Fransız sportif direktörün Başakşehir'in yükselen yıldızı Kahveci'yi ve Mahmut Tekdemir'i izlemeye geldiği iddia edildi.

'den - maçına çıkarma... 'nin sportif direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye geldi. Sarı-lacivertli takımın görüşmelerini yürüten Comolli'nin Başakşehir'in milli futbolcusu ve tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir için Stadyumu'ndaki maçı takip etmeye geldiği kaydedildi. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde de iki futbolcu için nabız yoklamış ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Sarı-lacivertli takımın ocak ayı transfer döneminde İrfan Can ve Mahmut için bir kez daha Medipol Başakşehir'in kapısını çalacağı öne sürüldü.



EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertli kurmaylar, yurt dışından da birçok takımın göz hapsinde olan İrfan Can Kahveci için kozunu kullanmayı düşünüyor. Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde İrfan Can'ın kaptanlığını yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmalarda Emre Belözoğlu'nun futbolunu izleyerek büyüdüğünü ve kendisine idol olarak gördüğünü dile getirmişti.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 21:25
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