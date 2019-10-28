Fenerbahçe'de Comolli 2 yıldız için tribünde!
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi izleyenler arasında Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli de bulunuyordu. Fransız sportif direktörün Başakşehir'in yükselen yıldızı İrfan Can Kahveci'yi ve Mahmut Tekdemir'i izlemeye geldiği iddia edildi.
Damien Comolli'den Başakşehir - Trabzonspor maçına çıkarma... Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye geldi. Sarı-lacivertli takımın transfer görüşmelerini yürüten Comolli'nin Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can ve tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir için Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı takip etmeye geldiği kaydedildi. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde de iki futbolcu için nabız yoklamış ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Sarı-lacivertli takımın ocak ayı transfer döneminde İrfan Can ve Mahmut için bir kez daha Medipol Başakşehir'in kapısını çalacağı öne sürüldü.
EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ
Sarı-lacivertli kurmaylar, yurt dışından da birçok takımın göz hapsinde olan İrfan Can Kahveci için Emre Belözoğlu kozunu kullanmayı düşünüyor. Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde İrfan Can'ın kaptanlığını yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmalarda Emre Belözoğlu'nun futbolunu izleyerek büyüdüğünü ve kendisine idol olarak gördüğünü dile getirmişti.
- 28.10.2019
- Güncelleme: 28.10.2019 21:25
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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