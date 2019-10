Fenerbahçe'de Comolli 2 yıldız için tribünde!

Damien Comolli'den Başakşehir - Trabzonspor maçına çıkarma... Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye geldi. Sarı-lacivertli takımın transfer görüşmelerini yürüten Comolli'nin Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can ve tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir için Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı takip etmeye geldiği kaydedildi. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde de iki futbolcu için nabız yoklamış ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Sarı-lacivertli takımın ocak ayı transfer döneminde İrfan Can ve Mahmut için bir kez daha Medipol Başakşehir'in kapısını çalacağı öne sürüldü.







EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ



Sarı-lacivertli kurmaylar, yurt dışından da birçok takımın göz hapsinde olan İrfan Can Kahveci için Emre Belözoğlu kozunu kullanmayı düşünüyor. Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde İrfan Can'ın kaptanlığını yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmalarda Emre Belözoğlu'nun futbolunu izleyerek büyüdüğünü ve kendisine idol olarak gördüğünü dile getirmişti.