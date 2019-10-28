Süper Lig'in son iki haftasında aldığı peş peşe galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi bulunmayan ve adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...
28 Ekim 2019 Pazartesi 14:37
Güncelleme: 28.10.2019 14:49
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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1'le geçen Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek adına ara transfer döneminde de bazı radikal kararlar almayı planlıyor.
Özellikle Miha Zajc ve Mehmet Ekici gibi isimleri devre arasında elinden çıkarıp buradan gelecek parayı transfere harcamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise sol bek transferi...
Audi Cup'ta oynanan BayernMünih maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifi olmaması sebebiyle bu bölgede NabilDirar'ı kullanan teknik direktör Ersun Yanal, sol bek transferi için yönetime talimat verdi.
Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerse AleksandarKolarov ve DarioMelnjak...