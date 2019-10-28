Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Süper Lig'in son iki haftasında aldığı peş peşe galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi bulunmayan ve adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:37 Güncelleme: 28.10.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





