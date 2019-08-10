Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için ile karşı karşıya gelecek. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de... Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası müsabakasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

karşısında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8. ve son hazırlık maçına çıkacak olan , 3'ü yurt içi 4'ü de olmak üzere toplamda 7 hazırlık maçı oynadı.

Yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yapan sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig ekipleri Boluspor ve 'u 2-0 mağlup etmişti. Yurt dışı etabında ise Avusturya'da iki maç oynayan Fenerbahçe, Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, 'e 2-1 mağlup oldu.

Daha sonra Audi Kupası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takım, Almanya temsilcisi 'e 6-1, İspanya ekibi 'e ise 5-3 kaybetmişti.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan son hazırlık müsabakasında ise İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen ekranlara gelecek.

Maçın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CUMHURİYET KUPASI'NIN TARİHÇESİ

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen , Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. 'Yiğidolar' en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı 'un daveti üzerine Çeçenistan'ın takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.

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