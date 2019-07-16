Tolga Ciğerci'den itiraf! "Ben hala..." Fenerbahçe haberleri
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle takıma katkı veremeyen Tolga Ciğerci'den kendisiyle ilgili bir itiraf geldi... Fenerbahçeli futbolcu , “Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim” dedi.
Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak; yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci yeni sezon için umut dolu konuştu. Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi.
Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 14:12
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Tolga Ciğerci'den itiraf! "Ben hala..." Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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