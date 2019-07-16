Tolga Ciğerci'den itiraf! "Ben hala..." Fenerbahçe haberleri

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak; yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci yeni sezon için umut dolu konuştu. Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi.

Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.