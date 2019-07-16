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16 Temmuz 2019, Salı
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'den itiraf! "Ben hala..." haberleri

Tolga Ciğerci'den itiraf! "Ben hala..." Fenerbahçe haberleri

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle takıma katkı veremeyen 'den kendisiyle ilgili bir itiraf geldi...  Fenerbahçeli futbolcu , “Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim” dedi.

Geçen sezon 'ye transfer olan ancak; yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen yeni sezon için umut dolu konuştu. Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi.

Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.

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  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 14:12
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