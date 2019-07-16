Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, İstanbul'da kalıyor... Menajerinin önceliği yurt dışına verdiğini açıklamasına rağmen İstanbul ekibinin teklifi cazip geldi ve şehirden de ayrılmak isteyen Topal için görüşmelerin de başladığı transferin artık resmen açıklanması an meselesi...

16 Temmuz 2019 Salı 12:32 Güncelleme: 16.07.2019 12:36
Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Büyük bir fedakarlık yaparak alacaklarını da almayarak sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu...

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Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Valencia'ya gitmiş ve oradan da Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Topal, sarı lacivertli takımda 298 maça çıkmış ve bu maçlarda 24 gol, 25 asistlik performans sergilemişti.

Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Son olarak ise Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'la Kadıköy'de oynanan maçta yaşanan olayları Mehmet Topal adeta önceden hissetmişti.

Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Oyuna 67. dakikada giren Topal, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan kendisini sahaya sürmemesini talep etmişti.

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