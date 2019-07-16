Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, İstanbul'da kalıyor... Menajerinin önceliği yurt dışına verdiğini açıklamasına rağmen İstanbul ekibinin teklifi cazip geldi ve şehirden de ayrılmak isteyen Topal için görüşmelerin de başladığı transferin artık resmen açıklanması an meselesi...